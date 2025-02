Großreinemachen in den Kommunen: Wie die Aschersleber vom Salzlandkreis unterstützt werden

Aschersleben/MZ. - Mit einer Frühjahrsputzaktion sollen ab März wieder Müll- und Dreckecken aus dem öffentlichen Bild im Salzlandkreis verschwinden. In einer Pressemitteilung ruft Landrat Markus Bauer (SPD) gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Vereine, Unternehmen und Privatpersonen zum Großreinemachen auf. „Wir wollen als attraktiver Wohnstandort zwischen Halle und Magdeburg wahrgenommen werden. Dazu gehört auch die Sauberkeit“, erläutert der Landrat in der Mitteilung. Er hofft deshalb, dass sich wieder viele Freiwillige an der Aktion beteiligen.

Vorgesehen für den Frühjahrsputz ist der Zeitraum vom 3. März bis 4. April. Die konkrete Umsetzung übernehmen in bewährter Weise die Städte und Gemeinden, heißt es. Freiwillige sollen sich daher an ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltungen wenden.

Unterstützung vom Salzlandkreis

Der Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises unterstützt wie in den Vorjahren die mehrwöchige Aktion. „Wir stellen die benötigten Abfallsäcke und Handschuhe zur Verfügung. Außerdem nehmen wir den Abfall an den Wertstoffhöfen Bernburg, Aschersleben und Schönebeck bei vorheriger Anmeldung kostenlos entgegen“, wird Betriebsleiter Ralf Felgenträger in der Mitteilung zitiert.

Vereine, Unternehmen, Behörden, Schulen und Privatpersonen hatten sich bisher zahlreich am verabredeten Großreinemachen nach dem Winter beteiligt. Auch diesmal werden fleißige Hände sowie Transportfahrzeuge von Unternehmen oder Privatpersonen gebraucht, um etwa Parkanlagen, Feld- und Waldwege, Gewässer und Feldraine von Dreck und Müll zu befreien.

Bis Ende Februar wird um Anmeldung beim Kreiswirtschaftsbetrieb unter der Telefonnummer 03471/684 45 22 oder per E-Mail an [email protected] gebeten.