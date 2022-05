Müll geht zwischen Aschersleben und Wilsleben in Flammen auf

In Aschersleben hat sich ein Kleinbrand am Sonntagabend zu einem Großfeuer ausgeweitet: Eine riesige Rauchsäule zog über die umliegenden Orte hinweg. Die Anwohner sollten die Fenster geschlossen halten.

Aschersleben/Wilsleben/tle - Gegen 21 Uhr erreichte am Sonntagabend die Ortsfeuerwehr Aschersleben ein Notruf. Was als Kleinbrand gemeldet war, entwickelte sich schnell zu einem Großeinsatz. Auf dem Gelände des Kreiswirtschaftsbetriebs an der Wilslebener Chaussee ging ein Gemischtmüllhaufen in Flammen auf. Die Brandursache ist bisher unklar.