Groß Schierstedter Schüler ergattert Rolle in Neuverfilmung von "Spuk unterm Riesenrad"

Der Campingplatz am Bernburger Saaleufer hat sich in einen Rummelplatz verwandelt. Es ist der Hauptdrehort für die Neuverfilmung des DDR-Kultfilms. Wie der achtjährige Erich Grone aus Groß Schierstedt eine kleine Rolle in der Neuverfilmung von "Spuk unterm Riesenrad" ergattert hat.