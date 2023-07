Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Dass Ilias Nanushi seit kurzem Betreiber des Restaurants am Ascherslebener Johannisturm ist, hat er einem Zufall zu verdanken. Er habe einen Freund hier in der Region besuchen wollen, erzählt der gebürtige Grieche, der seit ungefähr zweieinhalb Jahren in Halle lebt. Das Navi habe allerdings einen Fehler gemacht und ihn so zum Johannisturm geleitet. Als er sah, dass das Lokal leer stand, fasste er schnell den Entschluss: „Ich will dieses Restaurant eröffnen.“