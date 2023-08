Bei der Veranstaltungsreihe „Art After Work“ in der Grafikstiftung Neo Rauch geht es um den Genuss von Kunst und gegenseitigen Austausch. In Zukunft soll das Angebot weiter ausgebaut werden.

Aschersleben/MZ - „Hallo, schön, dass Sie hier sind.“ Silvia Käther begrüßt am Donnerstagabend jeden Besucher der Grafikstiftung Neo Rauch persönlich, gibt allen die Hand. Auf die Gäste warten kleine Snackteller. Sie können ein Glas Wasser, Apfelsaft oder Wein trinken – aus der Region Saale-Unstrut. „Denn dahin gibt es ja auch einen Bezug zu Neo Rauch“, meint die Leiterin der Grafikstiftung und spielt damit auf die Fenster der Elisabethkapelle im Naumburger Dom an, die der Künstler gestaltet hat. Ein Gläschen Wein und dazu launige Informationen aus der Welt der Kunst: Das bedeutet, in der Grafikstiftung steht an diesem Abend wieder „Art After Work“ auf dem Programm – zu Deutsch: Kunst nach Feierabend.