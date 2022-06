Graffiti-Workshop begeistert Jugendliche in Aschersleben

In einem Sprayer-Projekt sind Mitglieder des Jugendforums und andere junge Menschen kreativ tätig geworden. Was als Nächstes auf dem Plan steht.

Aschersleben/MZ - Im ersten Stock des Jugendzentrums Walkmühlenweg herrscht an diesem Nachmittag kreatives Durcheinander: Über 20 Jugendliche haben - mal zu zweit, mal in größeren Gruppen - an den Tischen Platz genommen, bewaffnet mit Papier und Stiften. Damit entstehen farbenfrohe Zeichnungen von Pokémon, Regenbogenflaggen, Schriftzügen. Sie sollen im Anschluss in Graffiti verwandelt werden, im Rahmen eines Workshops.