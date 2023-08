Google Street View erfasst erstmals Aufnahmen aus Aschersleben und dem Seeland. Dabei können Nutzer auch einige lustige Schnappschüsse entdecken oder sich an vergangene Ereignisse erinnern.

Diese Drei auf ihren Mopeds begegnen einem auf Google Street View in Aschersleben in etlichen Straßen. Haben sie das Google-Auto verfolgt?

Aschersleben/Seeland/MZ - Was das Katerchen macht, wenn man nicht zuhause ist? Offensichtlich im Fenster sitzen und schauen, was draußen so los ist. Auf den neuesten Street View-Aufnahmen, die Google jetzt ins Netz gestellt hat, sind solche und andere Details gut zu erkennen. „Street View ist nämlich endlich zurück“, erklärt Programm-Manager Sven Tresp und berichtet, dass Ansichten von Straßen und Sehenswürdigkeiten der 20 größten deutschen Städte aktualisiert worden seien. Zusätzlich könnten erstmals aber auch viele andere Regionen Deutschlands virtuell erkundet werden. Darunter sogar die Ortsteile von Aschersleben und der Stadt Seeland.