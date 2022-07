Google-Maps führt zu hoher Verkehrsbelastung in Westdorf

Google Maps führt aus Richtung Westen kommende Autofahrer, hier eine Suche von Hoym nach Hettstedt, durch Westdorf. Derzeit ist an der A36 die Abfahrt Aschersleben West gesperrt.

Westdorf/MZ - Seit zwei Jahren nimmt der innerörtliche Verkehr durch Westdorf stetig zu. Das stellte ein Mitglied des Ortschaftsrates in seiner jüngsten Sitzung fest. Wer in Richtung Süden muss, werde von der Mobilfunk-App Google Maps in der Regel bereits von der Ermslebener Straße nicht über Quenstedt, sondern durch Westdorf geschickt, sagte Dietmar Jung.