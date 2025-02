Diebe brechen in zwei Keller in Ascherslebener Armstrongstraße ein

In der Ascherslebener Armstrongstraße kam es am Wochenende zu Kellereinbrüchen.

Aschersleben/MZ - Bekleidungsstücke, Lebensmittel und elektronische Geräte im Wert von rund 1.500 Euro haben Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Aschersleben erbeutet. Wie die Beamten des Polizeireviers Salzlandkreis am Sonntag mitteilten, hatten sich die Taten bereits in der Nacht zum Freitag ereignet.

Die beiden betroffenen Mieter hätten die Einbrüche in ihre Keller in der Armstrongstraße am Freitagmorgen gemeldet. Einbruchspuren wurden an der Hauseingangstür und an den Kellertüren festgestellt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei des Salzlandkreises telefonisch unter 03471/3790 entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf eine mögliche Schwachstellenanalyse mit Mietern oder Hauseigentümern hin. Interessierte können diesbezüglich Kontakt mit der Polizei unter Mail-Adresse [email protected] aufnehmen.