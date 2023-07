Um für eine schnelle Internetverbindung zu sorgen, werden in Freckleben Glasfaserkabel verlegt. Die Arbeiten haben begonnen.

Glasfaserkabel sollen schnelle Internetversorgung in Freckleben sicherstellen

In Freckleben werden Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Freckleben/MZ - Nach der 1.050-Jahr-Feier haben in Freckleben die Arbeiten zur Verlegung der Glasfaserkabel zur besseren Versorgung mit schnellem Internet begonnen. Wie Franz Prantl, ein engagierter Einwohner des Ortes, der den Stein zum Ausbau in Freckleben einst ins Rollen gebracht hatte, informiert, laufen bereits Schachtarbeiten in der Neuen Siedlung.