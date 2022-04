Glascontainer in Aschersleben sind teilweise übervoll

Flaschen und Gläser werden bereits neben den Behältern abgestellt. Welche Ursachen die beauftragte Firma nennt und was sie deshalb plant.

Einige der Glascontainer, hier im Drosselweg, sind so voll, dass die Bürger die Flaschen nicht mehr reinbekommen und daneben abstellen.

Aschersleben/MZ - Die Glascontainer im Drosselweg und in der Baumgartenstraße sind bis zum Einwurfloch voll. Neben manchen Containern stehen schon ganze Batterien an Wein- und Sektflaschen. „Ist das im Sinne des Umweltschutzes, wenn man in Aschersleben sinnlos und fast vergebens versucht, sein Leergut zu entsorgen?“, fragt MZ-Leser Rüdiger Behrendt und schickt als Beweis zwei Fotos vom Mittwoch.