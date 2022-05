Gildefest in Aschersleben - frischer, lokaler, familiärer

Aschersleben/MZ - Schon seit 1998 verwandelt sich Aschersleben für ein Wochenende im Jahr in einen bunten Rummel aus Marktständen, Showbühnen, Fahrgeschäften und Imbissbuden. Das alljährliche Gildefest lockt nicht nur die Ascherslebener in die Innenstadt, sondern zieht auch Gäste aus der ganzen Umgebung an. „Was aus dem Wunsch der Kaufleute, die Stadt in einen Erlebnisort zu verwandeln, geboren wurde, hat in den letzten Jahren mehr und mehr an Individualität eingebüßt“, meint Martin Rothe. Deshalb übernahm er die Regie als nach einem neuen Veranstalter für das prestigeträchtige Event gesucht wurde, und kümmert sich dieses Jahr erstmals selbst um Planung, Organisation und Umsetzung.

„Ich möchte, dass das Gildefest wieder ein Fest von uns für uns wird, so wie es ursprünglich mal gedacht war“, sagt Rothe und ergänzt die Beschreibung seines neuen Denkansatzes zum Veranstaltungskonzept um die Bemerkung: „Ascherslebener sollen die Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren, nicht einfach irgendwer.“ Das mache sich schon auf den Plakaten bemerkbar, mit denen für die Veranstaltung geworben wird. Viele der aufgelisteten Künstler kämen aus Aschersleben oder hätten in irgendeiner Form eine Beziehung zur Stadt. „Viele, wie der ACC oder die Tanzmäuse, sind schon sehr euphorisch nach der langen Corona-Zeit wieder vor einem großen Publikum aufzutreten und diese Bühne wollen wir ihnen natürlich geben“, sagt Martin Rothe.

Das Programm sei zusätzlich um überregionale Künstler ergänzt worden, um den Ascherslebenern ein paar nicht alltägliche Attraktionen bieten zu können. „Die Queen-Tribute-Band hat mir schon mehrfach beteuert, wie sehr sie sich auf den Auftritt freut - und das hat schon was zu sagen, denn immerhin können die ganze Stadien füllen“, berichtet Rothe mit Stolz und bewirbt im nächsten Atemzug die New Hornets: „Die sind auch zum ersten Mal in Aschersleben. Von Rockabilly bis in die 90er bringen die alles auf die Bühne. Das ist einfach mal etwas ganz anderes.“

Rund um die Showbühnen sollen Verkaufs- und Imbissstände zu finden sein. Aber auch in der Innenstadt sind parallel zum Gildefest die Geschäfte am ganzen Wochenende geöffnet. „Der verkaufsoffene Sonntag war für uns auch ein Argument, die Innenstadt komplett zu verlassen und in erster Linie auf der Herrenbreite und im Bestehornpark zu veranstalten“, erklärt Rothe. Dafür wäre in den Straßen auch zu wenig Platz, denn ein großer Rummel soll die Besucher ebenfalls erwarten. „Bei uns auf dem Gildefest wird ein Riesenrad aus Italien seine Premiere feiern, das heißt, es wird in Aschersleben das erste Mal aufgebaut und von Menschen bestiegen“, verrät Martin Rothe schon vorab.

Ebenfalls neu sollen die vielen Kreativangebote auf dem Gildefest sein. Kunsthandwerker werden ihr Können live demonstrieren und vielerorts Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit bieten. Besonders Familien mit Kindern legt er einen Besuch beim Mitmachmittelalter nahe, denn dort würden sich die Kleinen ihre eigenen kleinen Kunstgegenstände und Souvenirs machen können. Wer es ruhiger mag, sei in der Orangerie bei gutem Essen und gediegener Musik bestens aufgehoben. „Es soll eine gute Mischung aus allem sein, so dass für jeden was dabei ist“, sagt Martin Rothe.

Einziger Wermutstropfen sei, dass der Kartenvorverkauf besser laufen könnte. „Bei solchen Großveranstaltungen weiß man nie, wie viele Menschen kommen werden. Das macht es für alle schlecht planbar. Trotzdem gehen alle das Risiko mit. Das freut mich vor allem bei den vielen lokalen Unterstützern“, berichtet Martin Rothe. Diese Einstellung und diese Form von Vertrauen habe in den letzten Jahren von Seiten des Veranstalters und der Veranstaltenden gefehlt. Mit vielen kleinen lokalen Künstlern, Anbietern, Ausstellern und Gastronomen soll sich das diesjährige Gildefest vom „Einheitsbrei der letzten Jahre“ abheben. „Es soll anders sein und das soll man auch merken“, kündigt Martin Rothe an.

Am letzten Maiwochenende können sich Besucher davon überzeugen, ob das neue Konzept mit lokalem Fokus gut ankommt. Der Eintritt ist Freitag und Sonnabend bis 18 Uhr, Sonntag bis 12 Uhr frei. Tickets gibt es im Einzelhandel und online.

Auszüge aus dem Programm

Freitag, 27. Mai

Hauptbühne:

14 Uhr Eröffnung mit dem Ascherslebener Sänger und Entertainer Enrico Scheffler;

16 bis 18 Uhr Duo Sing - Johnny Cash Tribute;

19 bis 21.30 Uhr Band Crazy May;

22 bis 23.30 Uhr Break Free - Queen Tribute Band

Bühne 2:

15 Uhr Butzekids;

16 bis 18 Uhr Band Blackline;

18 bis 24 Uhr DJ-Night, Musik zum Tanzen und Abfeiern;

22.30 bis 24 Uhr Ronny Rockstroh (Hits, Licht und Tanzen)

Sonnabend, 28. Mai

Hauptbühne:

12 bis 14 Uhr Martin Fleischmann;

14 bis 14.30 Uhr Tanzmäuse & TM One;

14.30 Uhr Siegerehrung der Bürgerschützenkönige;

15 bis 16 Uhr Schlager für die ganze Familie mit Nadine Sieben;

16 bis 16.30 Uhr Crazy Dance Crew; 17 bis 19.30 Uhr Band Probenlos;

10 bis 24 Uhr VengaVenga Party; 22.30 Uhr Magic Affair

Bühne 2:

14 bis 14.30 Uhr Crazy Dance Crew; 14.30 bis 16.30 Uhr Band JAG aus Bernburg, die bekannte Styles neu interpretiert;

16.30 Uhr Sportakrobaten Hedersleben;

17 bis 19 Uhr Band Roots;

20 bis 24 Uhr Band The New Hornets

Sonntag, 29. Mai

Hauptbühne:

11 Uhr ökumenischer Gottesdienst;

12 bis 14 Uhr Frühschoppen mit den Einetaler Jägern;

14.15 bis 15.15 Uhr Musikcomedy mit Remmi von Demmi;

15.30 bis 16.30 Uhr Caro - Helene Fischer Double;

16.30 bis 17 Uhr Zumba-Kids;

17 bis 17.30 Uhr NDW Star Markus;

18 bis 20 Uhr Band Fmisd - Finest Irish Folk

Bühne 2:

13.30 bis 14.30 Uhr Thomas Gebbert und der Hoymer Carnevals Club;

14.30 Uhr Tanzmäuse & TM One;

15 bis 18 Duo Max & Mirko