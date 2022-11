Gibt es in der Ascherslebener Keplerstraße eine Rattenplage?

Übervolle Tonnen und Müll, der neben den Containern entsorgt wird: Das lockt die Ratten an, sagt eine Bewohnerin der Keplerstraße in Aschersleben. Wie die AGW auf das Problem reagieren will.

Aschersleben/MZ - In Erdlöchern unmittelbar an der Außenwand des Wohnblockes in der Keplerstraße in Aschersleben stecken Glasscherben und Steine. „Was meinen Sie, wie hier die Ratten langrennen“, berichtet eine Seniorin. „Wir haben hier eine Rattenplage!“ Sie will die Nachbarn zwar aufrütteln, aber nicht ihren Namen in der Zeitung lesen.