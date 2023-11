Die diesjährige Tombola-Aktion im E-Center Aschersleben ist eröffnet. Der Erlös geht wieder an den Verein "Wir helfen".

Aschersleben/MZ - Ab sofort sind die Lose für die diesjährige Weihnachtstombola des E-Centers wieder erhältlich. Wie in den vergangenen Jahren sollen die Einnahmen aus der Tombola an den MZ-Verein „Wir helfen“ gehen. Mit dem Geld unterstützt der 2001 gegründete MZ-Verein bedürftige Kinder und Jugendliche in der Region, erzählt Vereinschefin Susen Thiele.

Unterstützt wurden zuletzt unter anderem die Kinderstadt Bärenhausen aus Bernburg und die ebenfalls in Bernburg ansässige Förderschule „Otto Dorn“ für die Gestaltung des Schulhofs. „Aus diesem Grund spenden wir das Geld gern an ’Wir helfen’. Damit können nämlich möglichst viele Vereine und Organisationen in der Region unterstützt werden“, sagt E-Center-Chef Heiko Grunert.

Gut findet er auch, dass jeder Cent für bedürftige Kinder und Jugendliche eingesetzt wird. „Denn alle anfallenden Verwaltungskosten übernimmt die MZ“, sagt MZ-Chefredakteur Marc Rath. Ein Los kostet einen Euro. 2.000 Lose gibt es insgesamt und 100 Preise. „Und das sind alles sehr hochwertige Preise, das war uns wichtig“, sagt Grunert und zeigt auf das Medimax-Schaufenster, wo wie immer alle Gewinne, wie Kaffeemaschine, Gasgrill oder Werkzeuge, ausgestellt werden.

Die Lose gibt es nicht nur im E-Center, sondern unter anderem auch im Elka und den Geschäften im E-Center-Markt.