Getrübte Vorfreude für Schüler aus Aschersleben

Aschersleben - Die Vorfreude ist groß an der Grundschule Staßfurter Höhe in Aschersleben. Denn es sollen eine Mensa und neue Klassenräume gebaut werden. Dafür sind Fördermittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro bewilligt. Das neue Gebäude soll entlang der Schlachthofstraße entstehen. Die beiden Klassenräume und die Mensa mit Ausgabeküche, WC-Anlagen und Garderobe befinden sich im Erdgeschoss. Eine Außentreppe führt vom Schulhof auf die Dachterrasse, sodass diese Fläche als Spielfläche genutzt werden kann. Die Dachterrasse soll mit einer schattenspendenden Pergola versehen werden. Noch in 2021 sollte mit dem Bau begonnen werden. Das Bauende ist für 2022 vorgesehen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<