Getreidefeld bei Mehringen steht in Flammen

Bei Mehringen hat am Sonntagabend ein Getreidefeld gebrannt.

Mehringen/MZ/fg - Am Sonntagabend wurden die Feuerwehren aus Mehringen, Drohndorf und Aschersleben zu einem Flächenbrand am Mehringer Westerberg alarmiert. Vor Ort angekommen, standen mehrere Hektar Getreide in Flammen. Nur durch das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert und ein Übergreifen der Flammen auf einen im Gelände befindlichen Bahndamm und die dahinter befindlichen Felder verhindert werden, zudem ein starker Wind die Ausbreitung des Feuers begünstigt hat.