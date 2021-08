Gestohlenen Traktor wird am Wilslebener See gefunden

Aschersleben/MZ - Der am Sonntagabend in der Schierstedter Straße in Aschersleben vom Gelände der Firma Obstbau Jorde gestohlene Traktor vom Typ Claas Nexos 240VL ist am Montagabend am Wilslebener See gefunden worden.

Der Wert des knapp drei Tonnen schweren Traktors wurde mit rund 40.000 Euro angegeben. Nach Angaben der Polizei waren Spezialisten der Spurensicherung im Einsatz. Das Fahrzeug war fahrbereit und wurde an den Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen dauern nach Informationen aus dem Revier an.