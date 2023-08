Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Wer in diesen Tagen an der Tankstelle vorbeikommt, überlegt oft erst einmal, ob er jetzt wirklich tanken muss. 1,99 Euro je Liter kostete Super-Benzin am Donnerstagvormittag in Aschersleben. Wer zuletzt für 22 Cent weniger getankt hatte, der hat es, so noch genügend Benzin im Tank war, gelassen und auf einen besseren Zeitpunkt gewartet.