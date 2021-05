Geschmacksveränderung ist bald Geschichte

Das Trinkwasser in Aschersleben hat seinen Geschmack verändert.

Aschersleben - Wie schmeckt denn das Wasser heute? Diese Frage haben sich in den vergangenen Tagen mehrere Ascherslebener gestellt. Irgendwie komisch metallisch, rätseln einige. Andere vermuteten sogar eine Verunreinigung durch die Sanierungsarbeiten an einer Kammer des Trinkwasserhochbehälters an der Arnstedter Warte bei Aschersleben.

Dass sich für feine Zungen der Geschmack tatsächlich verändert habe, bestätigte auf MZ-Anfrage der „Chef-Wassermann“ der Ascherslebener Stadtwerke, Hardy Pries. Die Sanierung des Hochbehälters habe damit allerdings nichts zu tun. Und verunreinigt sei das Wasser schon gar nicht. Die Qualität sei ausgezeichnet und entspreche allen Anforderungen an das wichtigste Lebensmittel überhaupt.

Schuld an der Geschmacksveränderung seien vielmehr Wartungsarbeiten an der Chlordioxidanlageim Wasserwerk Wienrode, erklärt Pries. Dort wird das Wasser aus der Rappbodetalsperre zu Trinkwasser aufbereitet, bevor dieses unter anderem nach Aschersleben weitergeleitet wird. Betrieben wird das Wasserwerk Wienrode von der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH mit Sitz in Torgau.

Hintergrund des veränderten Geschmacks sei eine Änderung des Desinfektionsregimes im Zuge der Wartungsarbeiten, wodurch es in der Folge zu Reaktionen in den Rohrleitungen oder den Wasserfiltern der Hausinstallationen kommen konnte, heißt es seitens des Wasserwerk-Betreibers auf MZ-Anfrage.

„Wir haben zwischenzeitlich zur Desinfektion des Trinkwassers im Wasserwerk Wienrode ausschließlich Chlor eingesetzt“, erklärt Marco Matthes, Bereichsleiter des Unternehmens im Ostharz, und fährt fort: „Das bewirkte, dass das Wasser eine leichte Geschmacksveränderung erlebte.“

„Wir gehen davon aus, dass unser Wasser in Kürze wieder den gewohnten Geschmack aufweist.“ Marco Matthes, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz

Sorgen über die Qualität des Wassers müsse sich niemand machen, heißt es auch aus Torgau. Alle gemessenen Parameter würden in vollem Umfang den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen. Das Leitungswasser könne ohne Bedenken getrunken und für alle gewohnten Anwendungen eingesetzt werden.

Marco Matthes versichert: „Die Anlage ist nun seit Montag wieder in Betrieb, und noch ausstehende Arbeiten sollen schnellstmöglich abgeschlossen werden. Wir gehen davon aus, dass unser Wasser in Kürze wieder den gewohnten Geschmack aufweist.“

Um die Qualität des Trinkwassers jederzeit zu garantieren, würden in akkreditierten Laboren jährlich rund 9.000 Analysen durchgeführt. Dabei handele es sich nicht nur um Trinkwasserproben, vielmehr werde das Wasser kontinuierlich über alle Prozessstufen hinweg - von der Gewinnung über die Aufbereitung bis hin zur Verteilung - überwacht, erklärt die Pressesprecherin der Elbaue-Ostharz GmbH, Anne Reyer.

Übrigens: Das Unternehmen versorgt am Tag rund 2,5 Millionen Menschen. Dafür werden täglich aus drei Wasserwerken insgesamt 340.000 Kubikmeter Trinkwasser über ein mehr als 750 Kilometer langes Leitungsnetz an Stadtwerke, Zweckverbände, Unternehmen und Gemeinden in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen verteilt. (mz)