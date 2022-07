Generationen-Fest in Froser Stiftskirche

Frose/MZ - „Ich will nur mal gucken“, sagt die Froserin, die ihr Fahrrad in Richtung Stiftskirche schiebt. Es hat sich herumgesprochen, dass in dem Gotteshaus an diesem Sonnabendnachmittag ein recht außergewöhnliches Ereignis begangen wird. Genau genommen sogar mehrere auf einmal. Denn mit einer Hochzeit, einer Taufe sowie einem silbernen und goldenen Ehejubiläum feiern gleich vier Generationen einer Froser Familie an diesem Tag ein großes Fest und nehmen vor der großen Feier im Schützenhaus Gottes Segen entgegen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<