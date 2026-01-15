Eheschließungen, Geburtenrate und Todesfälle – die Stadt Aschersleben blickt statistisch auf das Jahr 2025. Welche Trends sich dabei erkennen lassen.

Genauso viele Mädchen wie Jungen: Wieder mehr Geburten in Aschersleben

In Aschersleben sind im vergangenen Jahr exakt genauso viele Jungen wie Mädchen geboren worden.

Aschersleben/MZ - Der Jahresbeginn ist stets eine Zeit, in der nicht nur nach vorn, sondern auch zurückgeblickt wird – eine Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen. So auch in der Ascherslebener Stadtverwaltung. Zum Beispiel im Hinblick auf die Ehen, die hier 2025 geschlossen, auf Kinder, die in der Stadt geboren wurden, und Menschen, die in den vergangenen zwölf Monaten verstorben sind.