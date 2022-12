Gemütlich, familiär, heimelig - nach drei Wochen schließt der Ascherslebener Weihnachtsmarkt

Aschersleben/MZ - „Ich war so oft arbeiten, dass ich es tatsächlich gerade zum ersten Mal auf den Weihnachtsmarkt geschafft habe“, sagt Lucia Grün, die sich am Sonnabend eine Portion Grünkohl schmecken lässt. Tagsüber, meint die Ascherslebener Geschäftsfrau, sei der Markt sogar noch ein bisschen schöner als abends. Und sie schwärmt von der angefrosteten Stechfichte, unter der sie gerade steht. „Das hat ein bisschen was von Magie.“