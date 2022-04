Gemeldeter Wohnungsbrand in Westdorf ruft Feuerwehren auf den Plan

Westdorf/Aschersleben/MZ - Zu einem Wohnungsbrand An der Worth in Westdorf, der letztlich keiner war, sind die Feuerwehren Westdorf und Aschersleben am Sonnabend gegen 9.30 Uhr gerufen worden. Eine Nachbarin hatte Brandgeruch bemerkt, zudem hatte der Brandmelder im Haus angeschlagen. Die Eigentümer des Einfamilienhauses waren am Tag zuvor zu einem Kurzurlaub aufgebrochen.

Laut Einsatzleiter Marcus Brune sei ein leichter Brandgeruch deutlich wahrnehmbar gewesen, Rauch oder gar Flammen seien von außen und auch beim Blick durch die Fenster nicht zu erkennen gewesen. Nach telefonischer Rücksprache mit den Eigentümern schloss die im gleichen Ort wohnende Tochter das Haus auf und ermöglichte so der Ascherslebener Feuerwehr, mit ihrer Wärmebildkamera alle Räume nach einem Brandherd abzusuchen. Trotz intensiver Suche seien die Kameraden nicht fündig geworden. Auch die Photovoltaikanlage auf dem Dach sei ohne Ergebnis kontrolliert worden. Die Räume wurden anschließend mit Überdruck belüftet und der Einsatz nach mehr als einer Stunde abgebrochen. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge der beiden Wehren vor Ort.

Für die Westdorfer Kameraden ergab sich auf der Rückfahrt ins Depot übrigens gleich noch ein weiterer Einsatz: Mitten im Ort war eine Ölspur zu binden.