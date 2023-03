Wie die Ortschaftsmittel in Westdorf verteilt werden und warum es weniger als ein Fünftel dessen ist, was einst mit Aschersleben verhandelt wurde.

Ortschaftsmittel helfen den Vereinen, Events, wie das Entenrennen in Westdorf, auf die Beine zu stellen.

Westdorf/MZ - Der Ortschaftsrat Westdorf hat in seiner jüngsten Beratung 3.865 Euro an die Vereine des Ortes verteilt. Insgesamt lagen dem Rat Anträge in Höhe von 6.200 Euro vor. Die Ratsmitglieder folgten dem Vorschlag von Ortsbürgermeister Martin Quitschalle, die Anträge der Senioren und des Kreativzirkels, die 250 und 300 Euro beantragt hatten, nicht zu kürzen. Die zur Verfügung stehende restliche Summe wurden dann entsprechend der Anträge verteilt. Jeweils rund 60 Prozent der beantragten Summen konnten verteilt werden.