Geht von der alten Zuckerfabrik in Gatersleben eine Gefahr aus?

Könnten sich bald Bauteile vom Gebäude der alten Zuckerfabrik in Gatersleben lösen?

Gatersleben/MZ - Seeland-Stadtrat Rainer Heuwold (CDU) sprach in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung die Sorgen eines Bürgers an, der sich Gedanken um die alte Zuckerfabrik von Gatersleben macht. Von dem mit Platten ummantelten Gebäude würden auch Brücken über die Straße führen. „Und der Bürger hat nun Bedenken, dass sich irgendwann etwas vom Bauwerk löst, eine Scheibe runterfallen könnte“, sprach Rainer Heuwold von Autos, die dadurch beschädigt, oder sogar Menschen, die verletzt werden könnten. „Es ist zwar nicht unser Bauwerk, geht aber über unsere Straße“, so der Stadtrat.