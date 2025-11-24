Das Umweltamt des Salzlandkreises kündigt nach mehrfacher Kritik aus Winningen an, mehrere Pkw vom Grundstück eines ehemaligen Gebrauchtwagenhandels zu entfernen.

Im Herbst 2023 sind Teile der Winninger Werkstatt, die jetzt beräumt werden soll, abgebrannt.

Winningen/MZ - Seit vielen Monaten sind sie ein ständiges Thema in Ortschaftsratssitzungen und Diskussionen von Bürgern in Winningen: die ausgeschlachteten Schrottautos eines inzwischen nicht mehr geöffneten Gebrauchtwagenhandels auf einem Privatgrundstück an der Klosterstraße. Jetzt sollen sie verschwinden.