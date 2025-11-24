weather bedeckt
Das Umweltamt des Salzlandkreises kündigt nach mehrfacher Kritik aus Winningen an, mehrere Pkw vom Grundstück eines ehemaligen Gebrauchtwagenhandels zu entfernen.

Von Detlef Anders 24.11.2025, 14:15
Im Herbst 2023 sind Teile der Winninger Werkstatt, die jetzt beräumt werden soll, abgebrannt.
Im Herbst 2023 sind Teile der Winninger Werkstatt, die jetzt beräumt werden soll, abgebrannt. (Foto: Frank Gehrmann, Archiv)

Winningen/MZ - Seit vielen Monaten sind sie ein ständiges Thema in Ortschaftsratssitzungen und Diskussionen von Bürgern in Winningen: die ausgeschlachteten Schrottautos eines inzwischen nicht mehr geöffneten Gebrauchtwagenhandels auf einem Privatgrundstück an der Klosterstraße. Jetzt sollen sie verschwinden.