In Winningen sehen Anwohner Probleme beim Zustand der Flutgräben. Den Pflegezustand sieht auch der Ortsbürgermeister kritisch. Was jetzt passieren soll.

Winningen/MZ - Bei den nächsten Herbststürmen und stärkerem Regen sieht Ortsbürgermeister Axel Pich in Winningen „Gefahr im Verzug“. Walter Preiß beklagte vor dieser Aussage in der jüngsten Ortschaftsratssitzung den Zustand eines Grabens in der sogenannten Grund. In Höhe des Trafohäuschens liege ein Baum quer. An anderen Stellen des Grabens seien Sträucher bis an die Sohle des Grabens gewachsen.