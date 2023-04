Aschersleben/MZ - Ein Teddy, eine Hörspiel-CD, ein paar Keramikschalen und -tassen und ein bisschen Deko-Klimbim. Das alles steckt in einer blauen Kiste, auf der „zu verschenken“ steht. Die Kiste steht vor der MZ-Lokalredaktion in der Breiten Straße. Werden sich die Passanten aus der Kiste bedienen und den Dingen ein neues Leben schenken? Ja, tatsächlich! In Windeseile sind die Gegenstände vergriffen – der MZ-Test ist geglückt. Warum das alles? Ganz einfach: Immer öfter sind auch in Aschersleben diese Verschenkekisten zu sehen.

