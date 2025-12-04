Sie ist ein Gaterslebener Urgestein: Marita Nix gibt ihre Ehrenämter ab. Zum Weihnachtsmarkt hat sie ihren Entschluss verkündet.

Gatersleben/MZ - Seit mehreren Jahrzehnten ist der Name Marita Nix aus dem Veranstaltungsleben des Seeland-Ortsteils Gatersleben nicht wegzudenken gewesen. Das soll nun endgültig vorbei sein. Drei Ämter sind es insgesamt, die sie nun ganz offiziell niedergelegt hat.