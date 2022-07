Gaterslebener Kita-Kinder starten dreijähriges Gesundheitsprojekt

Beim Sommerfest zum Thema Wasserwelten wird in Gatersleben ein kleiner Drache begrüßt. Was es mit dem Jolinchen auf sich hat.

Gatersleben/MZ - Meerjungfrauen, Delfine und seltsame Fische feiern ihre große Wasserwelten-Party. Kurz vor den Ferien gibt es in den meisten Kindereinrichtungen kleine Feste, bei denen die Erzieher und Kinder ein Programm für die Eltern und Großeltern vorbereitet haben. Das ist in Gatersleben nach zweijähriger Corona-Pause, in denen die Kinder die Feste ohne Besucher feierten, nicht anders. Aber es gibt diesmal eine Besonderheit: Ein kleiner Drache besucht die Kindereinrichtung. Das Drachenkind Jolinchen, das Maskottchen des gleichnamigen AOK-Gesundheitsprojektes, ist zur Eröffnung eines auf drei Jahre angelegten Projektes da und begeistert die jüngsten Gaterslebener.