Gaterslebener Grundschule „Kaethe Schulken“ feiert ihr Namensjubiläum

Gatersleben/MZ - Ganz langsam schwebt der Braten dank einer Angel in die Höhe, während der kleine Mops um sein Leben bellt. Und am Ende doch Ärger bekommt: Mit dem Kochlöffel läuft Witwe Bolte hinter dem „Hündchen“ her und bringt die Zuschauer zum Lachen. Die amüsieren sich köstlich über die Streiche von Max und Moritz, die die Gaterslebener Grundschüler zur Jubiläumsfeier zum Besten geben.

