Wie ist es um die Dorfgemeinschaftshäuser in den Ascherslebener Ortsteilen bestellt und was haben sie zu bieten? Heute: Neu Königsaue.

Neu Königsaue/MZ - In Neu Königsaue ist das Dorfgemeinschaftshaus so alt wie der Ort selbst. Als in den 1960er Jahren Haus um Haus entstand, um die Einwohner des Vorgängerortes, der dem Tagebau zum Opfer fiel, aufzunehmen, wurde auch dieser Gebäudekomplex errichtet.