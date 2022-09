Nach Jahrzehnten in der Gastronomie hat sich das Ehepaar Doris und Wolfgang Tesch aus Aschersleben im Winter eigentlich zur Ruhe gesetzt. Warum sie jetzt mit dem "Partytreff" doch wieder eine Gaststätte führen.

Aschersleben/MZ - „Andere schließen, wir machen noch mal auf“, sagt Wolfgang Tesch. Seit 10. August hat Aschersleben mit dem „Partytreff“ in der Lübenstraße eine neue Gaststätte. An vier Tagen in der Woche wird deutsche Küche serviert. Und obwohl die Neueröffnung kaum beworben wurde, hat sich die neue Adresse schon herumgesprochen.