Seeland/Aschersleben/MZ - Rosen, Kräuter, Schmetterlinge – die offenen Gärten rund um den Concordia See gehen in diesem Jahr in die zweite Runde. Beim Sommertermin am 22. Juli sind wieder treue, aber auch neue Mitstreiter dabei, die ihre Gartenpforten für Neugierige öffnen, erzählen Johanna und Reinhard Kunert, die neben Yvonne Kienast zu den Ansprechpartnern der Interessengemeinschaft „Offene Gärten“ gehören.