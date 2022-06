Ganz Nachterstedt hat sich zu Pfingsten in einen Flohmarkt verwandelt

Bereits zum dritten Mal haben Nachterstedter auf ihren Grundstücken eigene Stände eingerichtet. Was als Corona-Alternative zu Verkaufsbörsen im Dorfgemeinschaftshaus begann, hat sich etabliert.

Nachterstedt/MZ - Dicke Kreidepfeile sind auf das Straßenpflaster gemalt. Ein pfiffiges Parkleitsystem? Sindy Krause lacht. „Nein, die hat ein Standbesitzer gemalt, damit man ihn hinten in seiner Ecke auch findet“, sagt die Mit-Organisatorin des Nachterstedter Dorfflohmarktes, der am Pfingstsonntag nun schon zum dritten Mal durchgeführt wurde - und einen ganzen Ort in Flaniermeile und Verkaufsfläche verwandelt hat.