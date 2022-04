Gab es in Aschersleben eine Bedrohung mit einer Axt?

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in der Prof.- Dr.- W.- Friedrich-Straße.

Wurden in Aschersleben Passanten mit einer Axt bedroht?

Aschersleben/MZ - Bereits am Donnerstag, 21. April, um 7.20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass mehrere Passanten in der Prof.- Dr.- W.- Friedrich-Straße in Aschersleben von zwei Personen mit einer Axt bedroht wurden. Beamte konnten auch zwei Personen auffinden, die eine Axt bei sich hatten, aber nichts von einer Bedrohung wüssten.

Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Weitere Zeugen des Geschehens, insbesondere die Geschädigten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch, unter 03471/3790 entgegen.