Westdorf/MZ - Die erste urkundliche Erwähnung von Westdorf ist vom 13. bis 16. Juni Anlass für ein großes Heimatfest. Bereits im September hatten sich der Ortsbürgermeister und je zwei Mitglieder jedes Vereins – von Heimatverein, Chor, Fußballverein, Kreativzirkel, Feuerwehrförderverein und Reit- und Fahrverein – erstmals getroffen und über einen groben Ablauf gesprochen, berichtet die Heimatvereinschefin Doreen Koster. Seitdem wurde am Programm gefeilt. Regelmäßig fanden weitere Treffen statt, nun steht das Programm.

Eröffnung mit Andacht, Turmbläsern und Geschichte

Das Fest findet Am Baumgarten, auf dem Sportplatz, Auf dem Alten Gutshof und in der Kirche statt. Die Eröffnung erfolgt bereits am Donnerstag, 13. Juni, um 19 Uhr in der Kirche mit einer Andacht von Pfarrer Hartwig Janus, den Turmbläsern und der Vorstellung der Ortsgeschichte durch Axel Schmidt, so Doreen Koster.

Weil die Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft am Freitag, 14. Juni, sicherlich viele interessiert, soll an diesem Abend nach einer Blaulichtparty ab 17 Uhr das Eröffnungsspiel auf dem Alten Gutshof übertragen werden.

Ein Umzug als Höhepunkt

Mit Fußball geht es am Samstagvormittag auf dem Sportplatz weiter. Von 10 bis 14 Uhr ist ein Turnier der Vereine, darunter mit den Stalljungs und den Gutshof-Kickern angekündigt. Ab 10 Uhr soll es am Baumgarten eine Oldtimer-Ausstellung und buntes Markttreiben geben.

Höhepunkt des Jubiläums wird der Umzug durch das Dorf vom Burggarten aus zum Alten Gutshof mit dem Schierstedter Spielmannszug, den Vereinen und den Oldtimern. Start ist um 14 Uhr. Am Nachmittag folgen ein Chorkonzert bei Kaffee und Kuchen und ab 17 Uhr der Auftritt der Westdorfer Dance Kids und des Rock’n’ Roll-Club „Caddy“.

Am Abend wird ab 19 Uhr zum Tanz geladen. Ein Wolfgang-Petry-Double ist gegen 20.30 Uhr angekündigt. Um 23 Uhr soll ein Feuerwerk abgeschossen werden.

Ringreiten zum Abschluss

Der Sonntag wird um 10.30 Uhr mit Blasmusik der Einetaler Jäger eingeleitet. Die Kindertagesstätte mit ihrem Chor gestaltet ab 11 Uhr ein kleines Programm.

Am Nachmittag gibt es ab 14 Uhr Am Baumgarten ein Ringreiten. Geplant ist ein Kuchenbasar von den Vereinen. Ein Karussell, Schausteller, eine Hüpfburg sowie Marktstände, werden am Samstag von 14 bis 17 Uhr auf dem Festgelände stehen.