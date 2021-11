Für Innenräume gilt im Salzlandkreis ab sofort die 3G-Regel

Was noch zu beachten ist und wer von der Testpflicht ausgenommen ist.

Aschersleben/MZ - Testpflicht in Räumen, Abstand und/oder Maske außen. Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus gelten ab dem Sonnabend, 6. November, im Salzlandkreis wieder strengere Vorgaben.

Eine entsprechende Rechtsverordnung ist am Freitag auf der Internetseite veröffentlicht worden. „Wir haben leider wieder ein Niveau erreicht, auf das wir jetzt reagieren müssen“, begründet Landrat Markus Bauer (SPD) die Entscheidung. Er betont, mit der 3G-Regel für Innenräume soll eine sich abzeichnende starke Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems verhindert werden. „Die Signale aus den Kliniken sind eindeutig.“

Schnelltest ist notwendig

Wer nicht geimpft oder nach einer amtlich bestätigten Corona-Infektion genesen ist, muss demnach ab Sonnabend, 6. November, vor dem Besuch unter anderem von Gaststätten, öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen, Kulturstätten, Bürgerhäusern oder Gebäuden, in Zoos sowie vor der Nutzung von Turnhallen einen negativen Schnelltest vorlegen. Fällt der Schnelltest positiv aus, muss sich der positiv Getestete isolieren und sich anschließend einem PCR-Test unterziehen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder und Jugendliche unter 18, die keine typischen Symptome einer Corona-Infektion haben, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Dabei müsse auch mit Kontrollen der Ordnungsbehörden gerechnet werden.

Für Kindertagesstätten und Schulen gelten weiterhin die jeweils bekannten Schutzkonzepte beziehungsweise der jeweilige Rahmenhygieneplan. Zudem werden alle Schülerinnen und Schüler im Salzlandkreis in der kommenden Woche noch dreimal vor Unterrichtsbeginn auf das Corona-Virus schnellgetestet.

Testpflicht für Innenräume bleibt bestehen

Auswirkungen auf Karnevalsveranstaltungen beziehungsweise Weihnachtsmärkte hat die aktuell erlassene Rechtsverordnung des Salzlandkreises nicht, heißt es weiter. Allerdings geht der Landrat nach den Ankündigungen der Landesregierung derzeit davon aus, dass die Testpflicht für Innenräume in den nächsten Wochen bestehen bleibt.

Landrat Markus Bauer erklärt, die Auswirkungen auf das soziale und kulturelle Leben im Salzlandkreis sei allen bewusst. Die Entscheidung zur strengeren Testpflicht sei getroffen worden, um die Menschen soTweit wie möglich zu schützen, nicht um sie einzuschränken. Er richtet in diesem Zusammenhang noch einmal seinen Appell an all jene, die sich bisher nicht haben gegen das Corona-Virus impfen lassen. „Sie schützen damit sich, ihre Familien und auch die Gesellschaft.“