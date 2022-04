Für das kleine Minischwein Egon im Zoo Aschersleben war 2021 ein gutes Jahr

Aschersleben/MZ - Egon, der gerade schmatzend nach Rübenschnitzeln schnappt, ist ein echtes Glücksschwein und fühlt sich zwischen der Schweinebande des Ascherslebener Zoos sichtlich wohl. Hier haben sich die Mischlinge aus Hängebauch- und Göttinger Minischweinen, dazu die seltenen und mit einer wahren Lockenpracht gesegneten Kune Kune, was in der Maori-Sprache so viel wie „dick und rund“ bedeutet, und eben Fundschwein Egon mit ihrer herzlichen Art in die Herzen der Zoo-Besucher gemogelt. Doch dass das schwarze Minischwein hier gelandet ist, sieht Zooleiter Alexander Beck als wahren Glücksfall an.