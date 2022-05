Für Ascherslebener ist der Weg zu einem neuen Ausweis oder Reisepass derzeit ein sehr langer

Aschersleben/MZ - Wer dieser Tage in Aschersleben einen neuen Personalausweis braucht oder seinen abgelaufenen Reisepass ersetzen will, braucht neben dem Dokument etwas anderes noch viel dringender: Geduld. Und davon viel. Termine im Rathaus - in diesem speziellen Fall im Einwohnermeldeamt - werden seit Ausbruch der Corona-Pandemie nur noch telefonisch vergeben. Und wer glaubt, innerhalb weniger Tage einen Termin zu haben, wird schnell enttäuscht. Wartezeiten von acht bis zwölf Wochen sind keine Seltenheit. Im Moment kann es Mai werden, ehe ein neuer Ausweis beantragt werden kann. Und auch danach dauert es nochmals viele Wochen, bis der Antragsteller das neue Dokument endlich in den Händen hält.

