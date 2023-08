Vodafone hat am Wochenende im Seeland-Ortsteil Frose eine Station in der Reinstedter Straße in Betrieb genommen. Dem Meilenstein fehlen aber vorerst noch 5G-Antennen.

Frose/MZ - Das Mobilfunkunternehmen Vodafone hat in Frose einen neuen Mobilfunkmasten in Betrieb genommen. Wie Unternehmenssprecher Volker Petendorf informiert, befindet sich der Mast in der Reinstedter Straße 2. Petendorf bezeichnet ihn als „Meilenstein“ im Infrastruktur-Projekt „Mobilfunk für den Salzlandkreis“. Damit werde ein Funkloch in der mobilen Breitbandversorgung beseitigt. „Insgesamt 2.000 Einwohner und Gäste wurden durch den Bau des neuen Standortes erstmals an die mobile Datenautobahn von Vodafone angeschlossen“, erklärt Petendorf. Die neue LTE-Station ermögliche Notrufe und Warnungen vor Katastrophen.