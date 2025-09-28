Nach zwei Pleiten in Folge will der FSV Drohndorf-Mehringen in der Salzlandliga wieder zurück in die Erfolgsspur. Rotation Aschersleben und der SC Seeland sind heute Nachmittag ebenfalls daheim gefordert.

Während Felix Hartung (rechts) mit dem SC Seeland daheim auf den Aufsteiger Schneidlingen/Cochstedt trifft, wollen Stephan Kroll und der FSV Drohndorf-Mehringen im Heimspiel gegen den SV Staßfurt II überzeugen. Heute steht der fünfte Spieltag der Salzlandliga an.

Salzlandkreis/MZ - Am fünften Spieltag der Salzlandliga haben der FSV Drohndorf-Mehringen, der SC Seeland und Rotation Aschersleben am heutigen Sonntag Heimaufgaben zu bewältigen. Der Zweitplatzierte vom SCS erwartet Aufsteiger Schneidlingen/Cochstedt. Rotation steht gegen Felgeleben auf dem Platz, Drohndorf-Mehringen gegen den SV Staßfurt II.