Fußball im Salzlandkreis Fünfter Spieltag der Salzlandliga bringt Heimduelle für Aschersleben, Seeland und Drohndorf-Mehringen
Nach zwei Pleiten in Folge will der FSV Drohndorf-Mehringen in der Salzlandliga wieder zurück in die Erfolgsspur. Rotation Aschersleben und der SC Seeland sind heute Nachmittag ebenfalls daheim gefordert.
28.09.2025, 10:00
Salzlandkreis/MZ - Am fünften Spieltag der Salzlandliga haben der FSV Drohndorf-Mehringen, der SC Seeland und Rotation Aschersleben am heutigen Sonntag Heimaufgaben zu bewältigen. Der Zweitplatzierte vom SCS erwartet Aufsteiger Schneidlingen/Cochstedt. Rotation steht gegen Felgeleben auf dem Platz, Drohndorf-Mehringen gegen den SV Staßfurt II.