weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Fußball im Salzlandkreis: Fünfter Spieltag der Salzlandliga bringt Heimduelle für Aschersleben, Seeland und Drohndorf-Mehringen

Fußball im Salzlandkreis Fünfter Spieltag der Salzlandliga bringt Heimduelle für Aschersleben, Seeland und Drohndorf-Mehringen

Nach zwei Pleiten in Folge will der FSV Drohndorf-Mehringen in der Salzlandliga wieder zurück in die Erfolgsspur. Rotation Aschersleben und der SC Seeland sind heute Nachmittag ebenfalls daheim gefordert.

Von Ingo Gutsche 28.09.2025, 10:00
Während Felix Hartung (rechts) mit dem SC Seeland daheim auf den Aufsteiger Schneidlingen/Cochstedt trifft, wollen Stephan Kroll und der FSV Drohndorf-Mehringen im Heimspiel gegen den SV Staßfurt II überzeugen. Heute steht der fünfte Spieltag der Salzlandliga an.
Während Felix Hartung (rechts) mit dem SC Seeland daheim auf den Aufsteiger Schneidlingen/Cochstedt trifft, wollen Stephan Kroll und der FSV Drohndorf-Mehringen im Heimspiel gegen den SV Staßfurt II überzeugen. Heute steht der fünfte Spieltag der Salzlandliga an. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Salzlandkreis/MZ - Am fünften Spieltag der Salzlandliga haben der FSV Drohndorf-Mehringen, der SC Seeland und Rotation Aschersleben am heutigen Sonntag Heimaufgaben zu bewältigen. Der Zweitplatzierte vom SCS erwartet Aufsteiger Schneidlingen/Cochstedt. Rotation steht gegen Felgeleben auf dem Platz, Drohndorf-Mehringen gegen den SV Staßfurt II.