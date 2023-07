Fünf Vergehen gleichzeitig: Polizei stoppt Verkehrssünder in Aschersleben

In Aschersleben stoppt die Polizei einen Mann wegen Fahrens ohne Sicherheitsgurt. Wie sich herausstellt, ist das nicht sein einziges Vergehen.

Aschersleben/MZ - Eine ganze Reihe von Verkehrsvergehen stellte die Polizei am Freitagmorgen in der Sophienstraße in Aschersleben fest.