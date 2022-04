Führungswechsel auf dem Flugplatz in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Nach 32 Jahren fühlt sich der Abschied vom Vereinsvorsitz für Wolfgang Lieder an, als würde er „zum zweiten Mal in Rente gehen“. Trotzdem ist der 72-Jährige froh, mit Jürgen Graneis als neuem Kopf des Luftsportvereins „Ostharz“ in Aschersleben endlich einen Nachfolger gefunden zu haben. Es sei gut, ein Stück Verantwortung abgeben zu können. „Ich bin ja nicht aus der Welt“, sagt er und weiß, dass er auch künftig viel Arbeit haben wird auf dem Flugplatzgelände an der Güstener Straße. Denn die Fliegerei ist ein zeitintensives Hobby, die Pflege der vereinseigenen Flugzeuge und des riesigen Flugplatzgeländes ist aufwändig. Als Vorsitzendem oblag es ihm zusätzlich, die Truppe zusammenzuhalten, die Ausbildung zu organisieren, Kontakte zu pflegen, Wartungs- und Überprüfungstermine im Blick zu behalten. „Der Flugsport ist nicht familienfreundlich“, sagt Wolfgang Lieder. Seine Frau Martina habe oft zurückstecken und viel Verständnis aufbringen müssen. Ohne viel Toleranz des Partners sei ein solches Hobby nicht möglich.