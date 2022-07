Führungswechsel an der Christlichen Grundschule Aschersleben

Heidrun Stockert hat auf Umwegen zu ihrer Passion zurückgefunden. Jetzt geht die Schulleiterin in den Ruhestand.

Heidrun Stockert leitete die Christliche Grundschule Aschersleben seit 2006. Jetzt hört sie auf und geht in den Ruhestand.

Aschersleben/MZ - Sie will und wollte nie im Vordergrund stehen. Deshalb bereitete ihr die feierliche Verabschiedung als Schulleiterin mit einem Gottesdienst in der Stephanikirche zunächst auch ein wenig Unbehagen. Einen Tag später, nachdem die emotionalsten Momente verdaut sind, sagt Heidrun Stockert: „Am Ende war es ja doch schön zu hören, dass die eigene Arbeit so geschätzt wird.“