Der Umtausch der alten Führerscheine in Dokumente im Scheckkartenformat ist in vollem Gange.

Aschersleben/MZ - „Sie glauben gar nicht, wie viele Männer wir hier schon glücklich gemacht haben“, sagt die Mitarbeiterin der Führerscheinstelle in Aschersleben lächelnd. Und meint damit Männer, die erst beim Umtausch ihres alten Führerscheins mitbekommen haben, dass sie sich die geplante Motorrad-Fahrschule sparen können. Weil sie leichte Motorräder bis 125 Kubik auch ohne erneute Prüfung fahren dürfen. So hat der Zwangsumtausch also auch sein Gutes.