Die Schwarz-Gelben treffen am Sonntag auf die Nachterstedter vom SC Seeland. Was sich beide Trainer vom Spiel erhoffen.

Drohndorf/Seeland/MZ - Der Titelkampf in der Salzlandliga ist in seiner heißen Phase und noch ist offen, wer am Ende den Platz an der Sonne belegt. Beste Voraussetzungen haben aktuell die Kicker aus Drohndorf-Mehringen.