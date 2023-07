Um das Heimatfest in Frose vorzubereiten, hat der Verschönerungsverein einen Weg am Dorfplatz abgestochen – und dabei viel Unterstützung bekommen.

Froser Verschönerungsverein räumt am Anger auf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frose/MZ - Es war der starke Regen, der sie ausgebremst hatte. In Strömen fiel der im April vom Himmel, als der Froser Natur- und Verschönerungsverein eigentlich zum Frühjahrsputz geladen hatte. „Und das war gut so“, findet Vorstandsmitglied Blanka Metze im Nachhinein. Denn bei den Vorgesprächen kam, so die Froserin, der Vorschlag, sich doch auf den Anger zu konzentrieren, den hinteren Weg abzustechen, weil der es nötig hätte. „Und das wollten wir beim Frühjahrsputz mit Spaten in Handarbeit tun“, sagt Metze und winkt nun ab: „Das hätten wir nie geschafft!“