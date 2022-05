Friedrichsauer Feuerwehr hat allen Grund zum Feiern

Friedrichsaue/MZ - Was für ein Tag in Friedrichsaue! Gegen 14 Uhr heult am Sonnabend im kleinen Seelandort die Sirene. Ein ganzes Dorf ist in heller Aufruhr. Erst steht ein großer Haufen Holzpaletten in Flammen. Schon von Weitem ist die Rauchsäule zu sehen, das Feuer lodert. Und dann gibt es auch noch einen Unfall! Zwei Kinder aus Friedrichsaue - Tom und Ben - haben einen Autounfall, sie sind eingeklemmt und müssen von den herbeieilenden Feuerwehrleuten gerettet werden. Aber keine Sorge: Brand und Unfall sind lediglich eine Einsatzübung aller freiwilligen Feuerwehren im Seeland anlässlich des 125. Geburtstages der freiwilligen Feuerwehr Friedrichsaue.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<