Friedrichsauer Feuerwehr feiert 125-jähriges Bestehen

Beim großen Fest am Wochenende schaut auch die Innenministerin vorbei. Welche Überraschungen der Heimatverein geplant hat.

Friedrichsaue/MZ - Das kleine Friedrichsaue bekommt am Sonnabend großen Besuch: Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will am Sonnabend vorbeischauen, wenn die Feuerwehr des kleinsten Seeland-Ortsteils ihr 125-jähriges Bestehen feiert. „Ich habe einfach eine Einladung hingeschickt und eine Zusage bekommen“, freut sich Ortsbürgermeister Robert Käsebier (Wählergemeinschaft Friedrichsaue) über diesen ungewöhnlichen Gast.